Halloween para espantar a crise e curtir com doces ou travessuras

RN Renata Nagashima

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

Comemorado neste domingo (31/10), o halloween tem forte influência entre os brasilienses. O comércio local aproveita para faturar com a festa e recuperar-se dos efeitos negativos causados pela pandemia da covid-19. Lojas de fantasias lotadas, festas e bares com programação especial e ingressos esgotados são comuns nesta época.

Gerente de uma loja de fantasias na 509 Sul, Alcileide Lima, 45 anos, se surpreendeu com o aumento da procura na data festiva. "Geralmente aumenta, mas não esperávamos tanto", conta. O último ano foi difícil para o setor, que ficou muito tempo parado devido às medidas de segurança, que suspenderam a realização de festas e eventos. "Ficamos muito tempo parados e nos acostumamos com a baixa movimentação", lembra.

A loja, lotada de clientes, teve um aumento de 40% nas vendas, se comparado com o mesmo período dos anos anteriores. Em relação aos dias comuns, as vendas tiveram alta de mais de 70%. "Isso significa muito para o nosso setor. Sem dúvidas, fomos um dos mais atingidos com a suspensão dos eventos, e essa movimentação nos dá esperança de que as coisas estão voltando ao normal", afirma.

O trio de colegas de trabalho Francisco Paulino, 26 anos, Rubiana Arruda, 33, e Laudineia Alves, 40, estão à procura de uma fantasia para a festa da firma. Funcionários do bar Serpentina, eles contam que a comemoração representa um marco na história do estabelecimento, depois de tantas dificuldades causadas pela pandemia. "Representa um marco no início do fim, como se tivesse marcando a volta da normalidade", aponta Francisco. A empresária Laudineia explica que a fase foi difícil, mas que a reabertura precisa ser comemorada. "Mas claro, com todos os protocolos de segurança e garantindo o distanciamento com todos os cuidados necessários", ressalta.

Vestida de Malévola, a atendente de caixa Rubiana destaca a importância do evento, não só para a recuperação econômica, mas também para todos os brasilienses que tiveram dificuldades. "Para a gente significa muito. Depois de uma pandemia, estamos começando tudo de novo. Sempre teve muita festa, e de repente fechou tudo. Mas conseguimos passar por isso e vamos comemorar com o halloween."

Outro setor de faturamento, é o da maquiagem. No final de semana do halloween, entre sexta e domingo, a clientela da maquiadora Juliana Walesco triplicou. "Geralmente, com a maquiagem social, que é a de festas e de casamentos, são três clientes no sábado, por exemplo", aponta. Para o final de semana do halloween, ela deve atender, em média, dez clientes por dia.

Ela conta que no ano passado, a demanda diminuiu por causa da suspensão dos eventos, festas e casamentos. "De repente, nos deparamos com uma pandemia em que todo mundo tem que usar máscara, ninguém pode sair, não pode ter evento, muitas pessoas desempregadas e lojas fechando. Entramos numa crise geral. Ficou difícil para todos, e acaba que a maquiagem é um serviço supérfluo, quando se fala de pandemia. Saímos de um cenário onde tínhamos muita demanda, e de repente não tinha trabalho nenhum", conta.

Para não ficar sem renda, ela que também é professora do Senac, começou a buscar outros caminhos e teve a iniciativa de atender on-line e ensinar a auto maquiagem. "Há uma recuperação com a chegada do fim do ano. Estamos quase voltando ao normal. Acabou que o halloween coincidiu com a reabertura do comércio e a volta dos eventos. Então, isso está sendo melhor do que poderíamos esperar. É um alívio e tanto", comemora.

Para curtir

A programação de halloween para o fim de semana está a todo vapor no Distrito Federal. Os brasilienses podem optar por festas à fantasia em bares e restaurantes, circuito no Pontão e até mesmo filmes no Cine Drive-in. Para os que querem mergulhar de cabeça e entrar no clima de terror, a fantasia é algo indispensável. Se você foi pego de surpresa e não tem tempo de alugar uma fantasia ou quer economizar com uma produção caseira, a maquiadora artística Juliana Welasco dá dicas baratas para quem quer arrasar gastando pouco.

Ela aponta que a dica mais valiosa é se divertir e apostar no simples. "As pessoas complicam muito as coisas. Às vezes, dizem que não vão porque não tem fantasia, porque fazer é muito difícil, mas nem tentam. Tem muitas opções fáceis de fazer e que ficam incríveis. Não precisa ser um expert na maquiagem. Errou, um pouco de corretivo consegue limpar. O legal é a pessoa se divertir na festa com os amigos."

História

O halloween, ou Dia das Bruxas, é um tradicional evento celebrado mundialmente por crianças e jovens que se fantasiam e batem de porta em porta a fim de ganhar doces. Apesar de ser uma data muito conhecida nos Estados Unidos, e agora, se popularizando também no Brasil, poucas pessoas conhecem a verdadeira origem da tradição. Estudos apontam que a comemoração surgiu há mais de dois mil anos, e tem raízes no Reino Unido. O nome deriva de "All Hallows' Eve": "Hallow" é um termo antigo para "santo", e "eve" é o mesmo que "véspera". O termo designava, até o século 16, a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro.

Desde o século 18, historiadores apontam, também, para um antigo festival pagão ao falar da origem do halloween: o festival celta de Samhain, termo que significa "fim do verão". Quando comemorado pelos celtas, a crença era de que o último dia do verão, em 31 de outubro, era a data em que os mortos e espíritos malignos sairiam das tumbas para atormentar os vivos.

Como maneira de proteção dos 'mortos-vivos', eles faziam decorações nas casas com objetos macabros acreditando que aquilo espantaria as forças do mal. Durante a Idade Média, as pessoas que celebravam o halloween eram perseguidas e queimadas na fogueira acusadas da prática de magia negra e bruxaria. Na tentativa de mudar o foco da data, a Igreja Católica criou o feriado de 2 de novembro, o Dia de Finados, como jeito de celebrar a alma de pessoas que já faleceram.

Diferentemente da história e de sua origem, o halloween que conhecemos hoje é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos, superando o Dia dos Namorados e a Páscoa, como a data que vende mais chocolates. Ao longo dos anos, a celebração foi popularizada mundialmente. No Brasil, desde 2003, também se celebra nesta mesma data o Dia do Saci, fruto de um projeto de lei que busca resgatar e valorizar figuras do folclore brasileiro, em contraposição ao Dia das Bruxas. Atualmente, o halloween conserva pouco de sua origem, mas, apesar de ter ganhado nova roupagem, dá oportunidade para que adultos e crianças brinquem com fantasias diferentes.





Programação

>>Cine Drive-in Brasília

Programação especial para os amantes de Halloween de todas as idades. Dentre os filmes estão Ron Bugado e Venom: Tempo de Carnificina. Mais informações sobre a programação e valor dos ingressos: https://cinedrivein.com/.



>> Halloween no Pontão

Oficinas para as crianças, decoração temática e prato exclusivo estão entre as atrações do Halloween no Pontão, no domingo. Mais informações: www.pontao.com.br ou @pontaodolagosul.



>> Black’n’Orange Festival – Halloween Lemon Tree

O spooktacular Festival de Halloween Black’n’Orange acontece amanhã, com coleta de doces e recreação ao longo de todo o evento. O evento será em formato de circuito de oficinas com distribuição limitada de senhas para as crianças conforme ordem de chegada. Gratuito, das 14h às 18h, no Park Style Mall – Lemon Tree Ensino Afetivo de Inglês, em Águas Claras.



>> Complexo Fora do Eixo

A programação do Complexo Fora do Eixo traz música ao vivo, happy hour, drinks e muito mais. Confira as atrações e valores no site https://www.barforadoeixo.com.



>> Deu Match - Halloween

O Serpentina Zero Grau promete muita animação em uma festa à fantasia, amanhã, que pretende marcar, com muito estilo, a volta dos eventos na capital. Mais informações: @serpentinasig.

