Cemitérios começam a receber visitas; veja como está o trânsito

RM Rafaela Martins

Vanda Gomes, com a família, deixou flores no túmulo da mãe - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Mesmo com o feriado à vista, o movimento no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul foi tímido na tarde de sábado (30/10). De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), responsável por coordenar a concessão dos cemitérios, a estimativa é que mais de 500 mil pessoas passem pelas seis unidades no DF no Dia de Finados, na terça-feira.

Para os comerciantes que aguardam grande movimentação, a expectativa permanece alta se comparada às vendas do ano passado. Esse foi o relato da Poliana Resende, 34 anos, vendedora de flores. "Considerando a manhã de sábado, nós tivemos um movimento melhor. Não está bom ainda, mas ano passado foi muito fraco, então as coisas estão melhorando e espero que continuem assim. Por conta da pandemia, muita gente deixou de vir ao cemitério e as vendas caíram", contou.

Com a pandemia, as famílias das pessoas que faleceram em decorrência da covid-19 não puderam realizar velórios longos e nem reunir muitas pessoas para o sepultamento. O que gerou prejuízos nos últimos meses. A jovem Gisele Lorrane, 18, que vende flores aos que chegam para rever o túmulo de um ente querido, conta que a vacinação está mudando esse cenário.

"As pessoas estavam com muito medo de sair de casa, mas agora com a vacina percebemos que o ritmo está voltando aos poucos. Desde sábado, começou uma movimentação e a expectativa é que a gente consiga vender mais no dia 2 de novembro", falou Gisele. Junto com a amiga Raissa de Freitas, 21, elas fazem as vendas das 8h às 18h.

Visitação

Com objetivo de evitar aglomeração, mãe, filha e neta foram ao cemitério no sábado. A família andava a passos lentos, observando a natureza e sentindo o vento que indicava que logo choveria. A professora Vanda Gomes, 53 anos, contou ao Correio que devido a superlotação do feriado, ela preferiu visitar o túmulo da mãe antes.

"Sempre que posso venho antes, porque no dia de finados é muito cheio. Vacinei duas doses contra covid-19, mas é uma rotina vir antes. Visito o túmulo da minha mãe que está no meu coração. Na terça-feira, vou fazer uma oração e acender uma vela para ela, que morreu há 4 anos e por outros entes queridos", disse a professora.

O que abre e o que fecha

Confira o funcionamento de setores e órgãos públicos para o feriadão

Bancos

Na segunda-feira, as agências funcionarão em horário normal. Não haverá atendimento no Dia de Finados.

Comércio

Lojas de rua e de shoppings estão autorizadas a manter as atividades durante todos os dias do feriadão. O mesmo vale para bares, restaurantes, supermercados e farmácias 24 horas, que abrirão normalmente. Para outros setores, o funcionamento é facultativo.

Saúde

As emergências hospitalares e unidades de pronto-atendimento (UPAs) funcionarão normalmente. Mas não haverá atendimentos ambulatoriais no feriado. O Hemocentro de Brasília abrirá das 7h15 às 13h, na segunda-feira, e fechará

no dia 2.

Segurança

No feriado, as 30 delegacias comuns do Distrito Federal, bem como as duas Especiais de Atendimento à Mulher (Deam) e as duas da Criança e do Adolescente (DCA) vão funcionar 24 horas, em regime de plantão. O mesmo vale para os serviços do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A Defesa Civil só terá atividades a partir de quarta-feira.

Trânsito

Os servidores do Departamento de Trânsito (Detran) atuarão apenas na parte de engenharia e fiscalização — principalmente nas áreas próximas aos cemitérios do DF. As unidades de atendimento não abrirão no feriado, mas o aplicativo da autarquia funcionará normalmente. A reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095/Via Estrutural), na BR-070 e na DF-250 ficará suspensa

no dia 2.

Transporte

Na segunda-feira, o sistema de transporte coletivo vai operar normalmente, com horários de dias úteis. Na terça-feira, funcionará como no domingo. É possível consultar as tabelas pelo site dfnoponto.semob.df.gov.br. No dia 2, o metrô circula das 7h às 19h.

Outros serviços

As unidades de atendimento do Na Hora e Procon só reabrem na quarta-feira. O Pró-Vítima e os conselhos tutelares (telefone 125) atenderão em regime de plantão de segunda a terça-feira. As equipes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb — 115) e da Neoenergia (116) vão atuar em regime de plantão. Restaurantes comunitários abrem só no sábado e na segunda-feira. Já as unidades de acolhimento social funcionarão ininterruptamente — exceto Centros de Referência em Atendimento Social, que reabrem na quarta-feira.