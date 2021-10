Ônibus colide em poste de iluminação em Taguatinga e deixa quadras sem energia

DD Darcianne Diogo

Ônibus colidiu contra poste de iluminação - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um ônibus colidiu contra um poste de iluminação no Setor Central de Taguatinga e deixou inúmeras residências das quadras próximas sem energia. O acidente ocorreu na noite deste sábado (30/10).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) foi acionado e confirmou a informação. Segundo os militares, a ocorrência está em andamento. Até o momento, não há informação de feridos.

Procurada pela reportagem, a Neoenergia Brasília informou que a colisão de um ônibus contra um poste em Taguatinga interrompeu três circuitos e ocasionou a queda de energia em algumas áreas na região. "As equipes da distribuidora já estão atuando no local para reparar os danos elétricos causados pelo acidente e restabelecer o fornecimento de energia no local", afirmou, em nota.