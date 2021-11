Feriado terá reforço policial no DF; confira o que abre e o que fecha

DD Darcianne Diogo

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Com reforço no policiamento nos seis cemitérios do Distrito Federal — Asa Sul, Brazlândia, Gama, Planaltina, Sobradinho e Taguatinga — o Dia de Finados, celebradoterça-feira (2/11), contará com pontos fixos de policiais militares e nas imediações dos locais, que funcionarão das 7h às 18h30. Haverá, também, mudanças no trânsito.

Na sexta-feira, a Polícia Militar do DF (PMDF) fez a segurança com o policiamento a pé e motorizado nas imediações das unidades dos cemitérios. Desde sábado, os militares se concentram em pontos fixos nos locais para garantir a segurança dos visitantes. A corporação orienta os frequentadores a evitar deixar objetos no interior dos veículos e estar atento ao celular.

O trânsito passará por mudanças. O Departamento de Trânsito (Detran-DF) fará o controle do tráfego nas vias próximas a quatro dos seis cemitérios do DF, em Brazlândia, Gama, Planaltina e Taguatinga. Na unidade de Taguatinga, o estacionamento servirá de área de embarque e desembarque. A circulação dos veículos no local ocorrerá em sentido único para facilitar a fluidez e, em razão disso, a via de acesso ao cemitério pelo Setor de Oficinas ficará parcialmente interditada.

O que abre e o que fecha no feriado

Bancos

Segunda, as agências funcionarão em horário normal. Não haverá atendimento no Dia de Finados.

Comércio

Lojas de rua e de shoppings estão autorizadas a funcionar.

Lazer

Segunda, como de costume, o Zoo de Brasília estará fechado para manutenção. No entanto, o espaço funcionará terça-feira, com restrição de público a 2,5 mil pessoas. Todos os parques do Distrito Federal estarão abertos no feriadão. E o Eixão ficará liberado para pedestres entre 6h e 18h do Dia de Finados.

Saúde

As emergências hospitalares e unidades de pronto-atendimento (UPAs) funcionarão normalmente, mas não haverá atendimentos ambulatoriais no feriado. O Hemocentro abrirá das 7h15 às 13h segunda, e fechará terça-feira. A vacinação contra covid-19 terá horários e locais específicos, disponíveis no site da Secretaria de Saúde.

Segurança

No feriado, as 30 delegacias comuns do Distrito Federal, bem como as duas Especiais de Atendimento à Mulher (Deam) e as duas da Criança e do Adolescente (DCA) vão funcionar 24 horas, em regime de plantão. O mesmo vale para os serviços do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A Defesa Civil só terá atividades a partir de quarta-feira.

Trânsito

Os servidores do Departamento de Trânsito (Detran) atuarão apenas na parte de engenharia e fiscalização — principalmente nas áreas próximas aos cemitérios do DF. As unidades de atendimento não abrirão no feriado, mas o aplicativo da autarquia funcionará normalmente. A reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095/Via Estrutural), na BR-070 e na DF-250 ficará suspensa terça-feira.

Transporte

Segunda-feira, o sistema de transporte coletivo vai operar normalmente, com horários de dias úteis. Terça-feira, funcionará como no domingo. É possível consultar as tabelas pelo site dfnoponto.semob.df.gov.br. O metrô circula das 7h às 19h, em Finados.

Outros serviços

As unidades de atendimento do Na Hora e Procon reabrem na quarta-feira. O Pró-Vítima e os conselhos tutelares (telefone 125) atenderão em regime de plantão hoje e amanhã. As equipes da Caesb (115) e da Neoenergia (116) vão atuar em regime de plantão. Restaurantes comunitários abrem hoje.