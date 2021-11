Fiscalização de veículos com placa final 3, 4 e 5 começa nesta segunda

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

A cobrança para regularização do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) dos carros com placas terminadas em 3, 4 e 5 começa nesta segunda-feira (1º/11), no Distrito Federal. Segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), até setembro, 648.143 veículos renovaram o licenciamento anual referente a 2021, o que corresponde a 33,8% da frota registrada no DF, composta pelo total de 1.916.417 automóveis.

Os prazos de renovação do licenciamento anual da frota registrada no DF vão de setembro a dezembro de 2021 e seguem o cronograma de acordo com o final da placa. Para os veículos de placas com algarismos finais 3, 4 e 5 o prazo é até outubro. Até novembro vale para veículos de placas terminadas em 6, 7 e 8, e até dezembro, para os finais 9 e 0.

Para obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é necessário quitar todos os débitos relativos ao Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) junto à Secretaria de Economia, além da taxa de licenciamento anual, recolhida pelo Detran, do seguro obrigatório (DPVAT), administrado pela Seguradora Líder, e eventuais multas de trânsito vencidas.

Fiscalização

Para fins de fiscalização, o licenciamento anual referente ao exercício de 2021 será exigido a partir do 1º dia do mês subsequente ao prazo estabelecido no calendário de licenciamento.

De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é infração gravíssima conduzir veículo não licenciado, com multa prevista de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e recolhimento do veículo ao depósito.

Ainda de acordo com o CTB, artigo 133, o CRLV é documento de porte obrigatório, sendo aceito tanto na versão impressa quanto na versão eletrônica (CRLVe) – que pode ser obtido pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, do Senatran (antigo Denatran), ou pelo Detran Digital, tanto pelo site (portal.detran.df.gov.br) quanto pelo App Detran Digital, do Detran-DF.

Vale lembrar que conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório é infração leve, prevista no artigo 232 do CTB, penalizada com multa de R$ 88,38 e 3 pontos na CNH. Confira abaixo o calendário de licenciamento dos veículos:

Finais de placa 1 e 2



Prazo: até setembro

Início de fiscalização: a partir de 1º de outubro

Finais de placa 3, 4 e 5



Prazo: até outubro

Início de fiscalização: a partir de 1º de novembro

Finais de placa 6, 7 e 8



Prazo: até novembro

Início de fiscalização: a partir de 1º de dezembro

Finais de placa 9 e 0

Prazo: até dezembro

Início de fiscalização: a partir de 1º de janeiro de 2022

Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)