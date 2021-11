Procurando emprego? 2 mil vagas estarão disponíveis no DF

RM Rafaela Martins

(crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

O Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista-DF) abrirá na quarta-feira (3/11) inscrições para quem deseja trabalhar no terceiro setor (comércio). De acordo com a instituição, estima-se que duas mil vagas estarão disponíveis para trabalhadores temporários.

Para os 297 mil desempregados no DF, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-DF), esta é uma oportunidade de conseguir a desejada assinatura na carteira de trabalho.Tradicionalmente em janeiro, 20% dos temporários são efetivados. Todos os anos, as mulheres ocupam 60% das contratações e os homens 40%.

Os setores que mais contratam são os de lojas de roupas, calçados e brinquedos que necessitam de balconistas, atendentes, caixas e seguranças. Os salários variam de acordo com cada loja. “Os casos (covid-19) vêm diminuindo em todo o Brasil e, com isso, mais consumidores têm saído para ir às compras” explica o vice-presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta.

Em lojas físicas, o gasto médio por consumidor no fim de ano deve subir de R$ 230 em 2020 para R$ 270 em 2021, estima o vice-presidente. Segundo ele, há mais dinheiro em circulação. Os cartões de crédito podem responder, em média, por 52% do faturamento.

Expectativa



Em 2021, com o avanço da vacinação contra covid-19 no DF, o faturamento médio do comércio cresceu entre 6% e 9% nas datas especiais, sendo projetados 14% para a Black Friday na penúltima semana de novembro. Desta forma, o brasiliense não pode perder a oportunidade.

Interessados devem entrar no site do sindivarejista e clicar no “balcão de empregos”. As inscrições são gratuitas e os currículos de cada candidato precisam ficar no site para que sejam consultados pelas lojas participantes. No ato da inscrição, é necessário inserir dados pessoais, telefones e outros meios de contato, experiências profissionais, área de interesse e uma foto.

As vendas de dezembro devem injetar R$ 670 milhões na economia, contra R$ 190 milhões do último natal. Lojistas estimam que os setores de roupas, calçados, brinquedos e objetos para o lar devem ter alta entre 12% e 14% nas vendas de fim de ano, contra -2% do Natal de 2020.

Além disso, o 13º salário deve injetar na economia do DF cerca de R$ 7,8 bilhões contra R$ 7,6 bi de 2019 e R$ 6,6 bi de 2020. É que em 2021, mais trabalhadores foram admitidos por empresas, o que eleva o total a ser pago em dezembro a título de 13º.