CB Correio Braziliense

(crédito: Credito:Sedes/Divulga??o)

Usuários do Programa Prato Cheio estão tendo problemas para utilizar o cartão do benefício. Cerca de cinco mil pessoas enfrentamdificuldades no momento da compra dos alimentos. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF), o crédito está depositado e quem não estiver conseguindo utilizar o benefício deve ir à mesma agência bancária do BRB na qual fizeram a retirada e solicitar a troca a partir desta segunda-feira (1º/11).

De acordo com o BRB, a falha é fruto de um problema técnico na processadora que já está sendo sanado pelas equipes responsáveis. Segundo a Sedes, os beneficiários foram comunicados por ligação telefônica e SMS. O procedimento da troca é rápido e não há necessidade de agendamento. É importante que o cidadão leve o cartão defeituoso com um documento oficial de identificação.

O horário de funcionamento das agências do BRB nesta segunda é das 9h às 14h. As agências localizadas nos shoppings funcionarão das 10h às 14h. Em relação aos correspondentes bancários, o funcionamento na segunda é das 8h às 17h. As agências bancárias e os correspondentes não abrem na terça-feira (2/11), feriado de Finados.

Crédito

Desde a última terça-feira (26/11), o crédito de R$ 250 foi feito para cada uma das 38.187 famílias beneficiárias. Para aqueles que receberam a sexta parcela do benefício agora, ou seja, a última do ciclo, é importante agendar um novo atendimento nas unidades socioassistenciais para passar por uma reavaliação da situação socioeconômica de sua família. Basta ligar no 156 ou acessar o site da Secretaria de Desenvolvimento Social.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social