Halloween: moradores de Taguatinga confundem decoração com cadáver chamam a polícia

A decoração de uma festa de Halloween gerou confusão entre moradores da WSD 19 de Taguatinga Sul. Os residentes chamaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) relatando que haviam encontrado um corpo no meio da rua.

No entanto, ao chegarem no endereço onde o suposto corpo havia sido deixado, os militares constataram que se tratava de um adereço do Halloween, um saco com várias garrafas dentro, fazendo alusão a um cadáver, típico da decoração do Dia das Bruxas, que ocorreu no último domingo (31/10).

“Tratava-se de um saco plástico com várias garrafas de plástico, propositalmente manchado com tinta vermelha, provavelmente adereço de alguma festa de Halloween”, afirmou o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar deu o chamado por encerrado após constatar que não se tratava de um corpo humano.

