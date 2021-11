Covid-19: Veja onde se vacinar neste Dia de Finados no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB)

Nesta terça-feira (2/11), feriado de Dia de Finados no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde local disponibilizou quatro pontos de vacinação contra a covid-19. O atendimento será das 9h às 17h nos pontos diurnos. O único com aplicação noturna vai funcionar entre 18h e 22h. Haverá opções no modelo drive-thru e para pedestres. Veja todos os locais abaixo.

Há pontos de imunização para adolescentes de 12 a 17 anos, grávidas e puérperas e maiores de 18 anos receberem a primeira dose. A aplicação da segunda dose e da dose de reforço, conhecida como terceira dose, também vai ocorrer durante este feriado no DF.

Veja onde se vacinar:

Locais de vacinação durante o feriado (foto: Secretaria de Saúde/Divulgação )

Covid-19

Entre domingo e segunda (1º/11), o DF registrou 198 infecções e nove óbitos por covid-19. Com isso, a média móvel de casos chegou a 199,57, a menor do ano, com uma queda de 62,63% quando comparada ao valor de 14 dias atrás. A mediana de mortes está em 10,57, o que indica uma variação negativa de 25,25% em relação ao mesmo período. No total, a capital registrou 515.134 casos e 10.886 mortes pela doença desde o início da pandemia.