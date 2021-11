Criança de 3 anos morre após se afogar no Lago Paranoá

JE Júlia Eleutério

(crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros )

Na tarde desta terça-feira (2/11), uma criança de três anos morreu afogada no Lago Paranoá. Caso ocorreu no Lago Sul, em frente a um restaurante do local. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os médicos da corporação tentaram reanimar a vítima por cerca de 50 minutos, porém não obtiveram sucesso.

O CBMDF chegou a solicitar suporte avançado para o local, com o helicóptero de resgate 04. De acordo com os bombeiros que estavam no atendimento, a família da criança estava nas margens do lago desde cedo, por lazer. Por um fatalidade, os pais não viram quando a criança caiu no lago e submergiu.

A tia do pai da criança, Isabel Ferreira da Silva, afirmou que eles estavam pescando. "A família estava em um dia de lazer quando aconteceu essa fatalidade. Estavam pescando aqui na beira do lago e quando perceberam o chinelinho dele estava boiando na água", comentou.

Os militares acharam o corpo do menino abaixo do cais. Segundo eles, o local não é comum para banho. Após os bombeiros chegarem, chegou o helicóptero com a assistência do Samu à bordo.