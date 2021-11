Suspeitos de matarem mulher em motel do DF são presos

CB Correio Braziliense

A 21ª DP investiga o caso como homicídio, o segundo que aconteceu no motel, este ano

Dois homens e uma mulher foram presos acusados de participarem de morte de uma jovem de 25 anos, que foi encontrada sem vida no quarto de um motel do Distrito Federal no último domingo (31/10). As informações foram divulgadas pelo DF Alerta, programa da TV Brasília, nesta terça-feira (2/11). A vítima foi identificada como Ana Carolina.

Segundo a reportagem, os investigadores da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) identificaram a mulher que esteve com a vítima e outros dois homens no motel no dia do ocorrido. Ela teria levado os policiais até a casa dos outros suspeitos. Na casa de um deles, a Polícia Civil do DF teria encontrado uma arma e drogas.

Os envolvidos entregaram um ao outro. Eles foram presos e autuados em flagrantes pelo crime de homicídio.

O caso

Ana Carolina foi encontrada morta em um motel de Taguatinga, no Setor G Sul. O caso é investigado como homicídio pela 21ª Delegacia de Polícia. O corpo foi encontrado por funcionários do estabelecimento, com um ferimento profundo na parte posterior da cabeça.

De acordo com o relato da gerente do estabelecimento, a mulher chegou ao local em um carro conduzido por um motorista de aplicativo com um grupo de mais três pessoas. O motorista do veículo foi embora logo após deixar os clientes no motel, por volta de 1h49. Às 4h11, contudo, o grupo solicitou o fechamento da suíte que ocupavam, e três indivíduos — dois homens e uma mulher — foram embora a pé do local.

Quando funcionários do estabelecimento entraram no quarto, se depararam com a mulher desacordada e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A unidade de socorro compareceu ao local, mas constataram que a vítima já estava morta. A mulher apresentava um ferimento na parte posterior da cabeça e sangramento intenso.