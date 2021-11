Suspeitos de matarem mulher em motel do DF ainda não foram presos

CB Correio Braziliense

Os suspeitos de assassinarem a jovem de 25 anos encontrada morta em um motel do Distrito Federal ainda não foram presos. Segundo o delegado da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), Alexandre Gratão, não ocorreram prisões relacionados ao caso e as investigações ainda estão em curso.



Na segunda-feira (1/11), o DF Alerta, programa da TV Brasília, noticiou que dois homens e uma mulher haviam sido presos por participarem da morte da jovem. O delegado responsável pelo caso negou as informações divulgadas pelo programa. “Ninguém foi preso. As investigações ainda estão em andamento”, afirmou o delegado Alexandre Gratão ao Correio.



O caso



A vítima foi encontrada morta em um motel de Taguatinga, no Setor G Sul. O caso é investigado como homicídio pela 21ª Delegacia de Polícia. O corpo foi encontrado por funcionários do estabelecimento, com um ferimento profundo na parte posterior da cabeça.



De acordo com o relato da gerente do estabelecimento, a mulher chegou ao local em um carro conduzido por um motorista de aplicativo com um grupo de mais três pessoas. O motorista do veículo foi embora logo após deixar os clientes no motel, por volta de 1h49. Às 4h11, contudo, o grupo solicitou o fechamento da suíte que ocupavam, e três indivíduos — dois homens e uma mulher — foram embora a pé do local.



Quando funcionários do estabelecimento entraram no quarto, se depararam com a mulher desacordada e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A unidade de socorro compareceu ao local, mas constataram que a vítima já estava morta. A mulher apresentava um ferimento na parte posterior da cabeça e sangramento intenso.