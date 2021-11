Homem é esfaqueado no pescoço e é levado em estado grave ao hospital

PG Pablo Giovanni*

(crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press. )

Uma mulher trans, 42 anos, foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira (3/11), na quadra 5 do Setor Comercial Sul (SCS), após confessar que esfaqueou, por legítima defesa, um homem. Segundo ela, o homem, 43, tentou abusar e agredi-la. A Polícia Militar, responsável pela ocorrência, constatou que o homem a havia perfurado no pescoço com uma faca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares da corporação atenderam a ocorrência às 00h54 e constataram que o homem tinha um ferimento no pescoço e hemorragia intensa, em estado grave. Ele foi encaminhado ao Hospital de Base.

Segundo o delegado substituto da 5ª DP, Alexandre Godinho, a mulher foi direcionada ao departamento na Asa Norte e encaminhada para audiência de custódia por tentativa de homicídio. O delegado ainda pontuou que investigadores estão no hospital onde o homem foi encaminhado para colher mais informações sobre o caso. O IGES-DF, responsável pela gestão do HCB, não comenta sobre o estado de saúde de seus pacientes.