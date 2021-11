Covid-19: DF bate novo recorde e média móvel de casos é a menor do ano

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB)

O Distrito Federal bateu novo recorde de queda na média móvel de casos da covid-19. Nesta quarta-feira (3/11), o índice chegou a 158, menor valor do ano. A redução foi de 68% em relação a 14 dias atrás. A mediana de mortes está em 8,71, o que indica uma queda de 37,11% em comparação a duas semanas.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, nas últimas 24h, o DF registrou 188 casos e oito mortes pela doença. No total, 515.399 infecções e 10.902 óbitos foram registrados desde o início da pandemia.

A taxa de transmissão da doença está em 0,77 — isso significa que cada grupo de 100 pessoas transmite o vírus para outras 77. O valor indica que a pandemia está em queda.

Menor número de casos

Nesta terça-feira (2/11), Dia de Finados, o Distrito Federal registrou o menor número de casos diários de covid-19 do ano. De acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, foram 77 notificações nas últimas 24h. A data detinha também o recorde de menor média móvel, até os dados desta quarta.