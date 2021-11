CB Correio Braziliense

A servidora pública Cássia Agapito dos Santos, 29 anos, moradora de Taguatinga, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre a mudança de endereço do setor onde ela trabalha, na Secretaria de Saúde. "A nova sede foi alugada sem observação aos princípios da economicidade pública. Foi feita com a justificativa de ficar mais próxima dos outros setores, mas não é algo plausível, pois justamente agora começamos a implementação do teletrabalho, que visa proporcionar ao servidor mais autonomia. Com isso, não importa a proximidade dos outros setores, nós usamos o Sistema Eletrônico de Informação para trabalhar", explica.

» A Secretaria de Saúde (SES/DF) respondeu que a mudança da administração central da pasta para o novo endereço foi uma demanda definida pela antiga gestão da SES/DF e que toda as informações acerca da locação do prédio constam no processo de contratação, no qual é possível verificar inclusive que foi realizada consulta à Secretaria de Economia acerca da disponibilidade de imóveis próprios do GDF para abrigar a sede da SES/DF. No entanto, segundo a secretaria, foi informado naquele momento que não havia imóveis disponíveis. De acordo com a SES/DF, a motivação para mudança de localização da Diretoria de Programação de Órteses e Próteses (Dipop) se dá em virtude de que a estrutura organizacional da secretaria. Ainda de acordo com a pasta, compete à chefia imediata de cada setor definir a quantidade de dias de teletrabalho e de regime presencial.