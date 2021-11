LÂMPADAS QUEIMADAS

CB Correio Braziliense

O líder comunitário de Samambaia Washington Luiz, 59 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre lâmpadas de LED queimadas no viaduto de Samambaia e em alguns pontos da cidade, como na Quadra QR 614. "Estas lâmpadas de LED que foram trocadas em várias localidades aqui em Samambaia estão queimando muito rápido. Somente na região do viaduto são mais de quarenta postes, todos queimados. O local é perigoso; após várias mortes, foi colocado até grade de proteção", conta.

» Em resposta, a CEB IPES informou que as equipes de manutenção encontraram a iluminação pública funcionando normalmente.