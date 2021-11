Com mudança de gestão, Ponte JK ganhará iluminação nova e projeto de revitalização

AM Ana Maria Pol

Secretaria de Obras do GDF transferiu a gestão da manutenção da obra para CEB Ipes - (crédito: Paulo H. Carvalho /Agência Brasília)

A Ponte Juscelino Kubitschek, cartão-postal de Brasília ganhou nova iluminação. Nessa quarta-feira (3/11), a Companhia Energética de Brasília (CEB) e a Secretaria de Obras do GDF assinaram um termo de entendimento que transfere a gestão da iluminação pública do monumento para a CEB Iluminação Pública e Serviços (Ipes), que fez as melhorias e fará um projeto revitalização.

Há anos. a população reivindicava mais celeridade na manutenção da estrutura e, com a mudança, a empresa de iluminação substituiu os refletores vandalizados e as lâmpadas queimadas, as quais faziam parte da vista dos 50 mil motoristas que passam diariamente pelo monumento. Até então, a administração era de responsabilidade da Secretaria de Obras e Infraestrutura e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Para o vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto (Avante), a revitalização da Ponte JK é um compromisso desta gestão. "Esse não se trata de um convênio sobre a iluminação apenas, mas de um acordo referente a uma obra de arte, que é a nossa Ponte JK. A CEB e a Secretaria de Obras têm realizado trabalhos excelentes, e cumprimos os nossos compromissos de cuidar da cidade. A ponte JK, além de ser um ponto turístico importante, também é um ponto de mobilidade urbana da capital e precisa de atenção", disse.

De acordo com o presidente da CEB, Edison Garcia, a mudança vai agilizar na manutenção do sistema de iluminação. "A ponte foi construída como uma edificação única. Ela é composta por um conjunto arquitetônico, inclusive a parte de iluminação. Sendo assim, o que foi tratado com a Secretaria de Obras é que haveria um desmembramento e a CEB passa a fazer a manutenção imediata, de toda a iluminação, problema de cabos, parte elétrica", cita.

A CEB Ipes é a empresa detentora da concessão para a execução e prestação dos serviços públicos de expansão, manutenção e eficientização de iluminação pública do DF. "Hoje temos 100% da ponte iluminada, devido à revitalização completa que fizemos na semana passada. Trocamos os 172 refletores que estavam vandalizados e quase 82 luminárias que guarnecem o centro da ponte, bem como verificamos aqueles projetores que fazem a iluminação dos arcos. E, assim, manteremos essa ponte bonita e bem iluminada, como os brasilienses merecem", declarou o presidente da CEB.

Modernização

Além disso, Edson explica que a companhia planeja renovar o projeto de iluminação da estrutura, que contará com um sistema de LED que poderão mudar de cor para atender campanhas como Maio Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, dentre outras. "Temos a grande responsabilidade de manter a ponte como um símbolo, o cartão-postal da cidade, pela referência que é e a importância que tem. É um ponto de contemplação, seja diurna, como noturna. Então temos o compromisso de fazer um trabalho legal, no sentido de manter a ponte iluminada permanentemente, e isso serve para todos, desde turistas a moradores", afirma.

Segundo Edison, a companhia repôs 1,5 mil metros de cabo e substituiu 172 projetores que haviam sido vandalizados, com um custo total de cerca de R$ 203 mil. "A Novacap não tem função de cuidar da iluminação, era um processo de emissão de ordem de serviço. Como não era nossa responsabilidade, agíamos por demanda. Agora, sob nossa gestão, já temos condição de manter a observação permanente, com uma equipe de manutenção que trabalha 24h", diz.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho, destaca que a transferência de gestão da iluminação para a CEB faz parte de um planejamento maior do GDF para a Ponte JK. "Em breve, faremos a licitação para reformá-la, realizar uma manutenção e lavar as suas estruturas, recuperar os guarda-corpos, recuperar a pavimentação. Será um investimento de aproximadamente R$ 50 milhões e o processo está sendo conduzido pela Novacap", afirma.

Em nota, a Companhia reforça que eventuais pontos de iluminação pública danificados podem ser relatados através dos canais de atendimento: Central 155, aplicativo Ilumina DF ou o site ceb.com.br.