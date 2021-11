Da arte do futebol para a do chocolate

CB Correio Braziliense

Passe internacional

A meta da chocolateria é chegar a 1 tonelada de produção em 2022 e inaugurar mais lojas físicas. A próxima deve ser no Sudoeste. Alexandre lembra que chegou a vender bombons no Congresso Nacional. "Eu levava junto um vídeo com minha atuação no futebol para mostrar. Vendi chocolate até para o Romário", conta. Se como jogador seu passe não chegou onde sonhou, suas trufas e barras de cacau o estão levando longe. México e Dubai já estão na rota.