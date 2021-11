Suspeito de perseguir e matar cadela no DF presta depoimento nesta quinta

KB Karolini Bandeira*

O homem acusado de perseguir, atropelar e matar uma cadela no Distrito Federal já foi identificado pela Polícia Civil e prestará depoimento na 21ª Delegacia de Polícia, de Taguatinga Sul, na tarde desta quinta-feira (4/11).

O caso foi registrado como maus-tratos a animais e a investigação está sendo encabeçada pelo delegado Luiz Alexandre Gratão. Se condenado, o acusado pode pegar até cinco anos de reclusão.

O caso ocorreu no Park Way e chocou o DF na última quarta. Um homem, que dirigia uma caminhonete, acelerou e atropelou uma cachorrinha de apenas oito meses enquanto ela passeava com o dono dentro de um condomínio. Jairo Rodrigo de Oliveira, de 43 anos, disse que assistiu tudo e ainda tentou sinalizar com gritos e acenos, mas o motorista o ignorou.

"Ele acelerou em ziguezague, atropelou e foi embora", disse ao Correio. Câmeras de segurança do condomínio flagraram o momento em que a cadela é atropelada. Confira:

