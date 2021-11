Túnel de Taguatinga avança

PM Pedro Marra

(crédito: Pedro Marra/CB)

Durante vistoria às obras do túnel de Taguatinga junto do vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, o secretário de Obras e Infraestrutura do DF, Luciano Carvalho, prevê a finalizar 65% da obra até dezembro. De acordo com Carvalho, 450 operários, entre empregos diretos e indiretos, estão trabalhando na escavação da parte inferior do túnel. "Essa escavação foi necessária para a gente entrar com o escoramento e a laje. Até o dia 20, a gente faz o restante da escavação", acrescenta.

Em janeiro de 2022, a Secretaria de Obras e Infraestrutura espera estar com 100% das lajes concretadas. Segundo Paco Brito, a construção — com término previsto para junho de 2022 — vai beneficiar o comércio local e desafogar o trânsito nas regiões próximas. "A construção vai desafogar, por exemplo, o trânsito de quem vem de outros lugares, como Samambaia", analisa Paco.

O governador em exercício do Distrito Federal diz que o GDF não se preocupa somente com mobilidade, mas também com economia, "como a isenção até 2023 do IPTU dos comércios e residências desta área afetados pela construção". Ele destaca também a revitalização da Praça do Relógio.

Iniciada em maio de 2020, a obra está avaliada em R$ 275,7 milhões. O administrador de Taguatinga, Renato Andrade dos Santos, conhecido como Bispo Renato, comemorou o avanço da obra para a melhora econômica do setor imobiliário. "Aqui também será um centro de atração turística, exatamente pelo que vai ser feito aqui por cima, como o boulevard e o BRT (ônibus de trânsito rápido). O centro administrativo vai se tornar a mais importante cidade do Distrito Federal", comenta.