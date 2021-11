Duas regiões do DF ficam sem energia nesta sexta-feira (5/11)

CB Correio Braziliense

Duas regiões administrativas do Distrito Federal terão o fornecimento de energia suspenso nesta sexta-feira (5/11). O motivo é a execução de reparos na rede elétrica, como poda de árvores, substituição da rede nua para a rede compacta protegida e manutenção preventiva. A partir das 9h, endereços de Brazlândia e de Planaltina ficarão temporariamente sem luz para diminuir o risco de acidentes seguindo o desligamento programado.



Segundo a Neonergia, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio. Reduzindo, assim, o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.



Confira os locais:



Brazlândia: das 9h às 15h, para obra de substituição de rede nua para rede compacta protegida nas quadras 5 e 6 do Setor Veredas.



Planaltina: entre 9h e 12h, para manutenção preventiva com poda de árvores, no Núcleo Rural Taquara.