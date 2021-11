Grito por alimento

CB Correio Braziliense

Na última terça-feira, um grito por comida viralizou na internet depois de um morador da 106 Norte publicar o vídeo de um homem que implorava por alimento na quadra residencial, pois estava com fome. O registro foi gravado pelo jornalista Carlos Alberto Júnior, 52 anos, por volta das 9h25 do feriado de Finados. "Quando comecei a escutar os pedidos, achei que fosse alguma atividade no estacionamento da quadra, o que ocorre de vez em quando. Mas, ao chegar à janela, vi do que se tratava. Aquilo me chocou", relatou.

Carlos filmou a cena e, na sequência, desceu para falar com o homem que gritava. Faminto, ele estava acompanhado de uma mulher e dos filhos, um casal de adolescentes. "Ele me falou que morava em Goiás e que veio para o Plano Piloto pedir comida. Disse que é ajudante de pedreiro e que não tem preguiça de trabalhar, mas estava sem emprego e não tinha como sustentar a família", detalhou Carlos Alberto. "Sempre vejo pessoas pedirem auxílio, comida, mas nunca desse jeito", completou.