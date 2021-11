67 mil refeições distribuídas

CM Cibele Moreira

(crédito: Gabriel Jabur/Agencia Brasilia)

Para quem vive em situação de rua, saciar a fome ocorre, muitas vezes, de maneira precária e desumana. Boa parte dessa população não tem condições de pagar por um prato de comida. Crianças, adultos e idosos enfrentam essa dura realidade no Distrito Federal, que se agravou com o início da pandemia. Para prestar assistência a esse público na crise sanitária, o Executivo local autorizou, em junho de 2020, a entrega de refeições gratuitas nos restaurantes comunitários a quem estiver em condição de vulnerabilidade social. Até setembro, foram entregues 67.512 pratos de café da manhã e almoço.

O balanço partiu da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), que administra os 14 restaurantes comunitários do DF. A pasta informou que houve aumento expressivo na procura pelo serviço neste ano. No período de vigor do decreto em 2020 — de 5 de junho a 31 de dezembro —, essa quantidade foi de 3.638. Nos nove primeiros meses de 2021, foram 60 mil a mais.

Para receber o benefício, é preciso ter cadastro no Serviço Especializado em Abordagem Social (Saes) da Sedes, que atende cerca de 2,4 mil pessoas. Além disso, pessoas em situação de vulnerabilidade podem receber, gratuitamente, três refeições diárias nos Centros Especializados para a População em Situação de Rua (Centros POP).

Secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani afirmou que o governo local tem promovido diferentes ações com foco nesse público. "Temos diversos programas assistenciais, como o do Cartão Prato Cheio e do Cartão Gás, que têm objetivo de dar dignidade para essas pessoas e proporcionar cenários para que elas tenham os direitos garantidos, como alimentação, moradia, emprego", elenca.

O Cartão Prato Cheio foi criado em maio do ano passado e oferece crédito mensal de R$ 250 — por seis meses — para pessoas em condição de vulnerabilidade social durante a pandemia. Atualmente, 38 mil famílias recebem o benefício do programa, que recebe cestas verdes com frutas, verduras e legumes produzidos por agricultores do DF e do Entorno. Já o Cartão Gás disponibiliza R$ 100 para compra do item. Cerca de 70 mil lares estão inscritos na iniciativa.