A onda da Lava-Jato

CB Correio Braziliense

Sergio Moro na disputa à Presidência da República. Deltan Dallagnol como candidato a deputado federal ou senador. E o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, que pode retomar a vida pública. Dessa vez, como candidato nas próximas eleições. Os protagonistas da Operação Lava-Jato estudam seus caminhos para 2022. Moro se filia ao Podemos na próxima semana. Deltan pediu demissão ontem do cargo no Ministério Público Federal e pretende retomar o trabalho de combate à corrupção em outra esfera. Janot tem conversado com políticos sobre um projeto para o próximo ano. É a volta da Operação Lava-Jato.