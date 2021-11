Igrejinha busca arrecadar R$ 300 mil

CS Carlos Silva*

(crédito: Carlos Vieira/CB)

A Igreja Nossa Senhora de Fátima, conhecida como Igrejinha, na 307/308 Sul, está com campanha de arrecadação de dinheiro para revitalização do templo. O valor é estimado em R$ 300 mil. A ação é realizada por meio de carnês de doação de R$ 300 (dividido em até seis vezes), os quais podem ser adquiridos na secretaria da igreja. Aqueles que quiserem oferecer mais recursos, no carnê há espaço pra preenchimento da quantia de escolha do contribuinte. Também há a opção de os pagamentos serem feitos via PIX (00108217001279).

A iniciativa faz parte do projeto Preservando Brasília, lançado em 2020 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional (Iphan), com o objetivo de conscientizar e sensibilizar gestores para a manutenção preventiva de bens culturais. Em parceria com o órgão, a administração da Igrejinha detectou melhorias que deveriam ser feitas, a fim de preservar o local, que é tombado. Dentre os pontos destacados no Caderno de Recomendações Técnicas entregue à igreja, em setembro deste ano, estão: fissuras no painel de Athos Bulcão, na fachada; marcas de desgaste no painel interno, de Francisco Galeno; fissuras, descascamento, marcas de umidade e arranhões na estrutura.

O pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima, frei Reinaldo Pereira, ressalta a importância das benfeitorias e o papel que a estrutura tem como patrimônio de Brasília e dos cidadãos. "Acredito que essa revitalização vem neste momento para nos conscientizar de que a Igrejinha é um bem de todos nós, precisa ser preservada. A Igreja Católica cuida, mas é preciso conscientizar que todos somos responsáveis por este bem", avalia o religioso.

O frei chama a atenção para o policiamento no local e participação das autoridades públicas neste processo. "A Igrejinha sofreu com muitos arrombamentos, por conta da falta de segurança, que não depende só da paróquia. Esta revitalização não vai resolver esse problema se os órgãos competentes também não se envolverem. O objetivo é envolver todos para que haja segurança mais efetiva. Quando falamos de melhorias na Igrejinha, também falamos da região em que ela se encontra", argumenta Reinaldo Pereira. No último ano, a Igrejinha foi assaltada três vezes. No último ataque, em 25 de agosto, os criminosos entraram pela porta principal e roubaram um crucifixo de madeira e bronze do altar.

Memória

Na data em que foi entregue, o caderno apontava 17 elementos que precisavam de revitalização, tanto na área interna (onde foram observadas 11 sugestões de restauração) quanto na área externa da Igrejinha, como na Praça do Bem. Naquele momento, a primeira intervenção proposta foi a troca da porta de madeira por uma de metal, para dar mais segurança ao local. Ao Correio, o frei Reinaldo ressaltou, à época, o impacto que os assaltos constantes à paróquia tiveram na decisão. "Depois dos últimos arrombamentos, começamos um diálogo com o Iphan, apresentamos a situação, as demandas e a vulnerabilidade da Igrejinha. O caderno é um fruto amadurecido desse diálogo", disse o pároco.

A execução e a entrega do projeto de revitalização está prevista para dezembro de 2022, com reformas na área externa e interna da Igreja Nossa Senhora de Fátima.

* Estagiário sob a supervisão de Guilherme Marinho