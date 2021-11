Carro bate em pilastra da Estação 114 Sul do Metrô-DF; ninguém se feriu

SR Samantha Rannya*

O veículo trafegava pelo Eixinho W, sentido sul, quando houve a colisão - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na tarde desta sexta-feira (5/11), um veículo que trafegava pelo Eixinho W, sentido sul, colidiu contra uma pilastra da Estação 114 Sul do Metrô. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente aconteceu por volta das 13h39 e não prejudicou o acesso ao terminal. “Somente uma das escadas ficou parcialmente fechada”, informou a corporação.

A motorista, identificada como Kate, 34 anos, dirigia um Renault Sandero Branco. Ela foi atendida pela equipe de socorro, não apresentava ferimentos, estava consciente e orientada.

De acordo com a Corpo de Bombeiros, a condutora do veículo não soube explicar o que ocasionou o acidente por estar muito nervosa com a situação. Kate foi levada ao Hospital Santa Luzia Sul para avaliação médica.

Outros casos

Na madrugada de 12 de outubro, um veículo que trafegava na Rua 14 Sul, sentido norte, caiu nos trilhos do metrô, próximo a estação Arniqueiras. O motorista foi encontrado dentro do veículo inconsciente e transportado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) em estado grave.

Em setembro, um homem de 31 anos ficou gravemente ferido após perder o controle do veículo e bater contra um poste. O carro caiu no canal de escoamento de águas pluviais, e foi realizada uma megaoperação para retirar o motorista do interior do veículo. O acidente aconteceu às margens da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). A vítima precisou ser intubada no local e foi transportada para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).



*Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

*Estagiário sob a supervisão de Guilherme Marinho