Filiação com ar de lançamento de candidatura

O Cidadania do Distrito Federal prepara uma festa para a filiação da senadora Leila Barros (DF). A medalhista olímpica de vôlei já está no partido, mas a direção quer promover um ato solene. Será nesta segunda-feira, no Conic, atrás da Faculdade Dulcina. O presidente regional, Chico Andrade, diz que o momento não é de lançamento de pré-candidatura. Leila ainda não decidiu seu caminho. Mas o evento vai ter ar de abertura da campanha para governadora.

O presidente do Cidadania-DF, Chico Andrade, não quis colocar lenha na fogueira da briga com o PSB pela saída de Leila Barros do partido. O presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, desautorizou publicamente o ex-governador Rodrigo Rollemberg a defender uma aliança que contemple Leila. Andrade diz que o inimigo é outro. "A política, infelizmente, muitas vezes, não é feita de coisas bonitas. Mas gostariamos de voltar a dialogar com o PSB, cujas pautas são muito parecidas com as do Cidadania.