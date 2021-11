Está aberta a temporada dos Papais Noéis nos shoppings do DF

RN Renata Nagashima

Velhinho, barba branca, roupa vermelha e muitos presentes. Isso te lembra alguma coisa? Isso mesmo, um dos grandes símbolos natalinos está chegando. Um não, vários deles. A menos de dois meses do Natal, o bom velhinho mais esperado do ano já marca presença nos shoppings do Distrito Federal, que já se preparam para a chegada do Papai Noel.

Pelos corredores dos shoppings, adultos e crianças abordam o Papai Noel para tirar foto e matar a saudade depois de quase dois anos sem poder abraçar essa figura que transmite tanta serenidade. No JK Shopping, em Ceilândia, o Papai Noel Matias convida para um abraço todas as crianças, que com o olhar curioso e tímido o encaram. Não foram só elas que sentiram falta dele; o Noel também não vê a hora de começar a receber a criançada. "Este ano vai ser muito mais forte a emoção. Porque a gente vai voltar a ter um contato mais próximo", diz.

Noel desde 2015, Matias conta que a transformação foi natural. "Na família sempre existe alguém que se veste de Papai Noel no Natal. Eu fazia de vez em quando, e depois me deu vontade de ficar natural. Aí deixei a barba crescer, a barriga também e foi assim", brinca. A data guarda um significado importante para o velhinho. "É uma época que exala carinho, paz, amor e solidariedade. Gera um contexto muito bonito na sociedade", aponta.

A palavra que ele usa para definir a profissão é "gratidão". Para ele, a melhor parte é poder ver o sorriso no rosto de crianças e adultos. "Uma vez no ano, a gente tem a oportunidade de trazer esse carinho, emoção, paz e o amor, ainda mais agora nessa passagem da pandemia", conta. Engana-se quem acha que o trabalho é fácil, alguns pedidos são difíceis de ouvir, e o Noel precisa segurar a emoção para contornar a situação. "Muitas crianças pedem para os pais não se separarem, ou para um ente querido que faleceu voltar. É difícil e precisamos de um pouco de psicologia para saber lidar com o momento," relata.

Depois de se aposentar, em 2013, o policial militar Pedro Marcos Villas Boas, 56, decidiu deixar a barba crescer. Não demorou muito para receber o convite para um trabalho de Noel. Mesmo inseguro e com receio do que poderia acontecer, ele mergulhou de cabeça e aceitou o desafio de se tornar o Papai Noel do Taguatinga Shopping, e descobriu um lado sensível que não conhecia. "No começo foi difícil. Eu era meio ogro e não tinha facilidade de trabalhar com criança, tinha receio de não dar certo, mas fui. Depois, convivendo com as crianças e os pais, meu coração foi amaciando, e eu nem sabia que levava jeito", conta.

Para ele, a melhor parte é o carinho que recebe das crianças. "A gente não tem noção de que podemos fazer a diferença na vida delas", afirma. Ela conta que, na última, estava em um evento do shopping, quando uma criança foi presenteá-lo. "Dentro havia três bolinhas de globo de neve, com fotos minha e da criança, de dois anos atrás. Também estava escrito: amor, amizade e gratidão. Isso me marcou e me fez tão feliz. Eles lembram da gente, e esse reconhecimento faz toda a diferença."

Esperança

"Se Noel significa a oportunidade de ser, para as pessoas, um portador de esperança." É assim que o Noel Edson Neri, 63 anos, define sua profissão. Levar alegria para as crianças como Papai Noel era um sonho na vida do aposentado. A motivação para se transformar no bom velhinho, "sem dúvida nenhuma", foi o desejo de levar às crianças, e também aos adultos, um suspiro de esperança, alegria e paz. "Quando essa possibilidade começou a ser possível, me preparei mesmo sem ter certeza de nada. Com a cara e a coragem, procurei informações sobre como exercer essa maravilhosa atividade. Quis Deus assim que isso acontecesse, há quatro anos, e, desde então, começou o que eu chamo de o melhor trabalho que faço", conta.

A admiração pela figura natalina é antiga na vida dele. Na realidade, a carreira de Papai Noel de Edson começou com a chegada dos filhos, que ele pode exercer, mesmo que improvisadamente, o papel. "Tudo começou com a admiração que eu sempre tive por esse ser iluminado, que sempre me enchia de esperança na época do Natal", lembra. Para este ano, a expectativa é grande. "As coisas estão sendo definidas com muito cuidado e carinho pelas pessoas responsáveis que, no ano passado, tiveram que ter a coragem de abrir mão desse momento tão lindo. Ainda estamos voltando à normalidade, mas com certeza faremos tudo muito lindo e seguro!"

Gratidão

O acolhimento das crianças é o que faz o Noel Vivente se sentir realizado. Os abraços sinceros, o carinho e a simplicidade dos pequenos fazem o serviço cansativo valer a pena para o bom velhinho do Pátio Brasil. "Fisicamente, eu me sinto cansado no final de cada turno, porém, volto para casa com a mente bem arejada, porque tive uns momentos ali, que releva a mente da gente para o lado positivo, por ter acolhido tantas crianças, por ter visto a alegria delas e dos pais", conta.

A relação dele com o Natal é muito particular, sendo o mais importante o nascimento de Jesus. Porém, depois que se tornou Papai Noel, o olhar mudou e se voltou também para a alegria das crianças e a comunhão. "As pessoas sempre se abraçando e desejando Feliz Natal, as músicas da época, tudo isso torna o período muito alegre, que eu me realizo muito. Ser Papai Noel para mim é até difícil explicar."

O ano passado foi difícil para o Noel, que ficou sem trabalho. Para 2021, ele está otimista e ansioso. "Vou pedir a proteção do papai do céu para que a gente possa atender as crianças e fazer a alegria delas. Eu estou pensando no melhor, pedindo para que dê tudo certo, para que a gente possa sair dessa crise, que está bem mais moderada", acrescenta.

Pedidos inusitados

Pedidos inusitados são, sem dúvida, o que mais deixam uma marca nos velhinhos. Uma situação que ficou na memória do Noel Marcos aconteceu no seu primeiro ano exercendo o papel. Ele recebeu uma criança de 9 anos, e, ao perguntar o que ela queria, a menina disse que não queria presente e, sim, a cura da mãe, que estava doente. "Ela pediu que eu curasse a mãezinha dela. Isso me deixou abalado e emocionado. Mas segurei, não podia cair no choro e, naquele momento, a criança estava confiando em mim", recorda.

Com muita cautela, ele explicou que daria conta dos presentes e que essas coisas ela poderia pedir ao "papai do céu." "Falei que, antes de dormir, ela poderia orar e pedir para o papai do céu, que ele sempre escuta as crianças quando pedem com fé e amor." Depois de uma semana, a menina voltou com a mãe para agradecer o Noel. "Foi algo que mexeu comigo. Eu disse que não tinha feito nada, que Deus a ajudou. Mas servi como uma figura que deu esperança a ela", relata.

No caso do Noel Vicente, o pedido que mais o marcou foi o de um garotinho de 3 anos, que pediu um pai. "Muito espertinho, disse que na escolinha ele era o único que não tinha pai. Nessa hora, me emocionei e pensei em como iria contornar a situação. Conversei um pouco mais e falei que o Papai Noel iria pedir ajuda do papai do céu para arrumar um pai bem legal para ele. Eu fiquei com aquela perguntinha dele na cabeça. Meu Deus, como um pai faz falta em uma família, para mim esse foi o que mais mexeu comigo."









