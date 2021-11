À QUEIMA-ROUPA

CB Correio Braziliense

Você acredita na união dos partidos de oposição em torno de uma candidatura no DF?

Estamos trabalhando para isso. Acredito que podemos oferecer uma alternativa melhor para o DF. Brasília precisa de um projeto que aponte para um futuro mais sustentável; mostrar para o Brasil que é possível ter um governo que trabalhe diminuindo a desigualdade social, oferecendo os serviços básicos de qualidade como saúde, educação e segurança. Afinal, é para isso que pagamos nossos impostos.

Onde o PV estará?

Estaremos onde sempre estivemos, no campo progressista. Não fazemos política meramente pelo resultado eleitoral. Temos uma ideologia clara, ações programáticas, trabalhamos e sonhamos com uma cidade feliz, sustentável e com qualidade de vida.

A provável desfiliação do deputado Professor Israel que deve migrar para o Solidariedade causa algum estresse?

Nenhum. Ele é um excelente parlamentar, fez a sua escolha. Ele quer um partido para chamar de seu e continuamos tendo uma boa relação.

Qual é a aposta do partido para candidaturas de deputados distritais e federais com as novas regras eleitorais que vedam coligações partidárias?

Temos vários quadros bons, pessoas novas e comprometidas com o nosso programa, como a Rayssa Tomaz, que é jovem e ambientalista, e o médico Marcos Fonseca. Ambos são membros do nosso diretório e estão trabalhando em suas

pré-campanhas.

E na disputa presidencial? Quem o PV apoiará?

O PV ainda não bateu o martelo. Posso afirmar, categoricamente, que não estaremos com o atual presidente, Jair Bolsonaro. Particularmente, gostaria muito que surgisse uma terceira via eleitoralmente viável. Penso que grande parte dos brasileiros, também. Na política, tudo pode acontecer.

O PV tem um cargo no governo Ibaneis. Sarney Filho é secretário de Meio Ambiente do DF. Isso sinaliza uma possibilidade de o partido apoiar a reeleição?

Sarney Filho participa do governo Ibaneis por uma decisão pessoal. O Partido Verde do DF não participa do governo Ibaneis. Somos oposição, não consigo enxergar o projeto deste governo. Arrisco dizer que não existe um projeto.

Sarney Filho esteve com Lula e sinalizou voto no petista. Essa é a posição do PV?

Diversos dirigentes do PV já estiveram com Lula, assim como estivemos com Ciro, Mandetta, com Luciano Huck e outros pré-candidatos. Como disse anteriormente, só posso afirmar que não estaremos com Bolsonaro.