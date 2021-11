Bolsonaro e a pesca ilegal

CB Correio Braziliense

Pegar um peixão como esse é a realização de todo pescador submarino. É o caso de Jair Bolsonaro que, como todo mundo sabe, é adepto do mergulho. Essa foto é uma clara montagem enviada pelo presidente em grupos de amigos e até de evangélicos. Mas reforça uma prática ilegal. Pescadores que caem na água como prática desportiva ou simplesmente para pegar um peixe para casa não podem fisgar uma garoupa, como as exibidas por Bolsonaro, sob pena de multa e até mesmo de representação por crime ambiental. A pedido da coluna, a assessoria do Ministério da Agricultura explicou como funcionam as regras para esse tipo de pesca: "A garoupa-verdadeira (Epinephelus marginatus) não pode ser capturada pela pesca amadora (desportiva)". Segundo a pasta, a norma vigente é a Portaria Interministerial SG-PR/MMA nº 41, de 27 de julho de 2018. Conforme o texto, a garoupa só pode ser explorada para comercialização seguindo as regras definidas na normativa. Na semana passada, a coluna mostrou que o filho 01, o senador Flavio Bolsonaro (Republicanos-RJ), também postou uma foto nas redes sociais com uma garoupa arpada.