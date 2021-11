Representações simbólicas

CB Correio Braziliense

Do ponto de vista da construção social, a escola é um espaço apropriado para transmissão do conhecimento científico e para a socialização. A casa tem outra representação simbólica, que não é, por natureza, de um lugar para lidar com o conhecimento. Na família, os objetos de aprendizagem estão mais relacionados à instrução cultural, bem como à transmissão da história e da organização familiar. O estudante tem de ter um sentimento de pertencimento para que consiga se colocar em abertura e ter o desejo de aprender sobre as mais variadas áreas do conhecimento. Estar na estrutura social da escola é uma maneira diferenciada de se conectar a isso. Os alunos precisam de um local para aprendizagem.

Cleyton Hércules Gontijo,

mestre em educação