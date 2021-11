Morreu após levar um soco e cair

AM Ana Maria Pol

Um homem de 40 anos morreu após ser atingido por soco no rosto e cair durante uma briga na Feira do Guará, em frente à área dos quiosques. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime aconteceu por volta das 11h30, neste sábado (6/11), e o acusado foi preso. A 4ª Delegacia de Polícia (Guará) investiga o crime.

O motivo da briga ainda não foi divulgado. De acordo com a PMDF, a informação é que houve um desentendimento entre os envolvidos, que chegaram a vias de fato. Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), testemunhas relataram que a vítima, Ricardo Menezes Silva, sofreu uma queda e ficou desacordado.

Ao chegarem no local, a equipe de socorro encontrou Ricardo inconsciente, em parada cardiorrespiratória (PCR). "Rapidamente, ele foi atendido pela equipe de socorro, que realizou os procedimentos do protocolo de ressuscitação cardiopulmonar (RCP)", informou a corporação. Após 40 minutos de manobras, na tentativa de restabelecer os sinais vitais, Ricardo morreu.

Violência

Em 21 de outubro, o entregador por aplicativo Carlos Alberto Barbosa Rocha, 21 anos, morreu após uma briga de trânsito na BR-040. De acordo com a delegada-chefe da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), o motorista do veículo que atingiu Carlos teria jogado o carro na motocicleta durante uma discussão entre os dois. O condutor que ocasionou o acidente está preso preventivamente pelo crime de homicídio doloso - quando há intenção de matar.

Seis dias depois, a PCDF prendeu dois suspeitos de agredirem um morador de rua durante a madrugada no Setor Esportivo de Clubes Sul, próximo à Associação dos Delegados de Polícia.