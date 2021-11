Professor preso por estupro

CM Cibele Moreira

(crédito: Adauto Cruz/CB)

Um professor aposentado de 70 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (5/11), acusado de abusar sexualmente de um adolescente de 13 anos, no Paranoá. O suspeito estava dentro de um Celta vermelho com o garoto, quando foi abordado por policias da 6ª Delegacia de Polícia, na mesma região administrativa. Denunciantes anônimos informaram que o idoso cometia o crime regularmente na região.

De acordo com o delegado-chefe que investiga o caso, Ricardo Viana, ainda não há um quantitativo de vítimas do acusado. Porém, as investigações continuam, para identificação de outros possíveis casos. "Desde segunda-feira (1/11), estamos recendo denúncias. Uma equipe começou a fazer monitoramento na região e, hoje (sexta-feira), vimos o momento em que ele aborda o adolescente, chama-o para entrar no carro e inicia os atos libidinosos", afirma.

O delegado acrescentou que o idoso havia convencido o garoto — que vendia balinhas em frente a uma padaria — dizendo que compraria todos os doces se a vítima entrasse no carro. O acusado, se condenado, pode pegar de 8 a 15 anos de prisão pelo crime.