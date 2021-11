Briga acaba em morte no Guará

Uma briga na Feira do Guará provocou uma morte na tarde de ontem. Ricardo Menezes Silva, de 40 anos, não resistiu depois de ser atingido por um soco no rosto e cair durante uma discussão, em frente à área dos quiosques. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um suspeito foi preso, e a 4ª Delegacia de Polícia, do Guará, investiga o crime. O motivo da briga ainda não foi divulgado.

De acordo com a PMDF, a informação é que houve um desentendimento entre os dois homens, que partiram para o confronto. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a equipe de socorro encontrou Ricardo inconsciente, em parada cardiorrespiratória. "Rapidamente, ele foi atendido pela equipe de socorro, que realizou os procedimentos do protocolo de ressuscitação cardiopulmonar", informou a corporação.

Após 40 minutos de manobras, na tentativa de restabelecer os sinais vitais, Ricardo morreu. O Correio procurou a delegacia em busca de mais informações sobre o ocorrido, mas, até a atualização da reportagem, não houve resposta.