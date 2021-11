Casa de jogo do bicho no Lago

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF)

Um casal foi preso, na noite desta sexta-feira (5/11), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), depois de manter uma casa de jogos clandestina em uma casa situada em um condomínio de luxo do Lago Sul.

Segundo as investigações conduzidas pela 10º Delegacia de Polícia (Lago Sul), a jogatina funcionava em um imóvel, na QL 32, que teria sido alugado pelo próprio casal para cometer a atividade ilícita.

Quando as equipes policiais chegaram ao local, encontraram as máquinas instaladas e ligadas e alguns jogadores. O homem e a mulher foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia. Os policiais também apreenderam todo o maquinário, dinheiro e outros objetos.

Em junho deste ano, durante nova fase da operação Jogo Duro, policiais da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) fecharam uma casa de jogos clandestina que funcionava na Rua 10 da região administrativa. Uma mulher, de 28 anos, foi autuada.

O local funcionava como um bar, de modo a despistar a atenção da polícia. Segundo as investigações, a mulher realizava apostas do jogo do bicho e fazia rodadas de bingo no estabelecimento. Com ela, os agentes apreenderam cinco cadernos contendo anotações e comprovantes das apostas realizadas, uma máquina de jogo do bicho, uma calculadora, uma máquina de cartão de crédito, dois celulares e um jogo de bingo.

A suspeita foi autuada pelas contravenções penais de exploração de jogo de azar e exploração de jogo do bicho. Juntos, os crimes podem alcançar 2 anos de prisão. Por se tratar de infrações de menor potencial ofensivo, ela foi liberada após assinar o termo de compromisso de comparecer em juízo quando intimada.