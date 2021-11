Piloto será cremado em Brasília

SP Sarah Paes * Especial para o Correio

(crédito: Acervo pessoal)

Nascido em Floriano, no Piauí, Geraldo Medeiros Júnior, 56 anos, o comandante do avião que levava a cantora Marília Mendonça para Caratinga, em Minas Gerais, morava com a família em Brasília. O piloto deixou três filhos, Vitória Dias Medeiros, fruto do primeiro casamento, Laura, de 10 anos e João, de 3 anos, nascidos na segunda união. Ele era piloto aposentado da companhia aérea Tam e, após a aposentadoria, realizou um curso de reciclagem e voltou a atuar na profissão que amava.A madrinha e tia do piloto Maria do Carmo Drumond Martins, de 84 anos, informou que o corpo de Geraldo deve chegar logo cedo.