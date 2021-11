» Destaques

CB Correio Braziliense

Mestrado em direito

O EducationUSA promove o maior evento on-line e gratuito de mestrado em direito nos Estados Unidos, o LL.M Webinar Series. Até o dia 10 de novembro, representantes de 46 universidades americanas estarão conectados com interessados em fazer um programa de mestrado de direito em faculdades renomadas norte-americanas, com bolsas em áreas inovadoras nos debates jurídicos. O evento está com inscrições abertas pelo link: bit.ly/2021EDUSALLM.

Certificação

de inglês

Estão abertas as inscrições do Ielts - International English Language Testing System, certificação internacional de proficiência em inglês. Os interessados podem se inscrever on-line ou em uma das unidades da Cultura Inglesa, um dos centros autorizados para aplicação das provas. A Cultura Inglesa disponibiliza um canal para dúvidas sobre o exame (atendimento.exames@culturainglesa.net). Outras informações site www.sa.net.