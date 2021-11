CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Prepare o cobertor e a pipoca para maratonar alguma série ou fazer uma sessão de cinema em casa. Isso porque o fim de semana será de chuva, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Se for sair, não esqueça a sobrinha e o agasalho.