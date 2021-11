PODA DE ÁRVORE

CB Correio Braziliense

A operadora de caixa Ana Paula, 38 anos, moradora do Gama, entrou em contato com a coluna Grita Geral para pedir a poda de uma árvore perto de sua residência (Quadra 9, conjunto D, Setor Sul). "A árvore está enorme, pegando no fio de energia. Tenho medo de, na chuva, quando venta demais, cair em cima de casa", conta.

A Neoenergia Brasília informou que uma equipe vistoriou e realizou a poda preventiva da árvore que estava próxima da fiação elétrica. A distribuidora destaca que a poda realizada pela empresa tem o objetivo de evitar o contato de galhos de árvores com a rede de energia. A Neoenergia Brasília se colocou à disposição e pode ser acessada diariamente pelos canais de teleatendimento 116, no App 'Neoenergia Brasília', enviando mensagem para o WhatsApp (61) 3465-9318 ou pelo site www.neoenergiabrasilia.com.br.