(crédito: Caio Gomez)

A doméstica Liza de Sá, 35 anos, moradora de São Sebastião, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre bocas de lobo entupidas na Quadra 7, Setor Tradicional de São Sebastião, próximo ao Banco do Brasil. "Por conta da chuva, elas estão entupidas, fazendo os entulhos e esgoto escorrerem pelas ruas", pontua.

A Administração Regional de São Sebastião informou que já foram tomadas as devidas providências no local. O órgão pede a colaboração de todos os moradores no que tange a preservação e fiscalização, evitando e denunciando o descarte ilegal de lixo em via pública. A administração informa que, desde o início de agosto tem intensificado o serviço de manutenção de bocas de lobo e galerias de águas pluviais. Até o momento, foram reparadas 182 bocas.