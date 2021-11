CB Correio Braziliense

Há uma chance de Agnelo Queiroz retomar, aos olhos da justiça, os direitos políticos. É que a pena de inelegibilidade imposta pelo TSE por propaganda eleitoral irregular na campanha de 2010 se encerra no fim de 2022. Ainda não estará finalizada no momento do registro da candidatura — provavelmente a deputado federal —,

mas a tempo da diplomação caso o ex-governador tenha sucesso nas urnas.