Mais uma condenação

CB Correio Braziliense

O promotor Leonardo Bandarra, alvo da Operação Caixa de Pandora, foi mais uma vez condenado pela Justiça. Dessa vez, por uso de documento falso para detalhar a compra de uma casa no Lago Sul, onde mora. O imóvel foi comprado em 2008, quando Bandarra era procurador-geral de Justiça do DF. A pena imposta pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região foi de um ano e dois meses e perda do cargo público. Em outros casos, a pena de demissão foi aplicada também. Mas ele só deixará o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) após decisão judicial transitada em julgado.