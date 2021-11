Tratamento desrespeitoso com o cliente

CB Correio Braziliense

Táliton Oliveira

Gama

O militar Táliton Oliveira, 55 anos, morador do Gama, entrou em contato com a coluna Grita do Consumidor para reclamar que precisou ir até sua agência da Caixa Econômica Federal, localizada no setor central do Gama, após receber diversas ligações do estado de São Paulo referentes a sua conta. O militar acredita que essas ligações foram feitas por fraudadores e, por isso, procurou a agência para fortalecer a segurança de seus dados bancários. Mas, chegando ao local, teve de enfrentar uma fila enorme e esperar pela sua senha, situação que o deixou frustrado. "A fila estava dando voltas no prédio, debaixo de sol escaldante e, se chovesse, ficaria debaixo de chuva e vento. A Caixa entrega uma senha sem data e número, sem horário, o que difere é a cor, como se fosse um pré-atendimento em hospital. O segurança do local foi categórico ao afirmar que esse tratamento desumano é normal e aplicado a todos, independentemente se o cliente tem preferência ou não", contou.

Resposta da Empresa

Em resposta, a Caixa informou que utiliza os recursos mais modernos para manter a segurança em transações bancárias e alertou que o banco não envia links e nem solicita dados pessoais dos clientes. Quaisquer suspeitas podem ser denunciadas pelo e-mail abuse@caixa.gov.br. Quanto ao atendimento, a Caixa informou que está realizando o pagamento de benefícios sociais e vem trabalhando para melhorar o atendimento. "A Agência Gama-DF, por possuir grande fluxo de clientes, inicia a recepção às 7h30 e, às 13h, os clientes recebem senhas que garantem o atendimento no mesmo dia. A unidade funciona com lotação máxima de um terço de ocupação dos assentos internos, para garantir as medidas sanitárias vigentes, o que limita o número de clientes no interior da unidade", informou.

Resposta do Consumidor

"Para ficar em um patamar ruim ou péssimo em relação ao atendimento, a Caixa tem que melhorar bastante. O sol quente assola quem fica na fila, sem distinção de idade. A fila é em pé. E agora contamos com o período chuvoso. Se um banco oficial e federal dá esse exemplo, o que devemos cobrar de uma instituição financeira privada? É como diz aquele velho ditado 'os incomodados que se retirem', e foi isso que fiz: saí da Caixa. Pela resposta da Caixa, a fila vai continuar e clamo para órgãos públicos de defesa do consumidor e dos direitos humanos".