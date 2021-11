Ritmo de vendas de imóveis cresce no DF

CB Correio Braziliense

O Distrito Federal pode fechar 2021 com crescimento no mercado imobiliário, apesar dos desafios enfrentados pelos empresários do setor neste segundo ano de pandemia. O Índice de Velocidade de Vendas (IVV) registrou média de 8% para unidades residenciais neste ano. Na escala, a partir de 5% já é considerado satisfatório.

O esforço está sendo minimizar o impacto dos preços dos materiais de construção para o consumidor. O segmento avalia que o resultado poderia ainda ser melhor se não fosse a alta dos insumos.