Um grande grupo de pessoas inconformadas com a situação do Teatro Nacional, fechado desde 2014, está se mobilizando para criar a Associação dos Amigos do espaço cultural. Um ato está marcado para 7 de dezembro, às 9h. Um grande abraço ao monumento. Advogados, arquitetos, representantes do setor cultural, acadêmicos, jornalistas e defensores do patrimônio se uniram em defesa da revitalização do teatro.