Jack Corrêa (foto), que foi durante muitos anos alto executivo da Coca-Cola Company no Brasil, responsável pelas relações governamentais e institucionais da empresa, lança amanhã o livro Lobby Stories — Histórias reais nas antessalas do poder. O evento será na Tratoria da Rosario, a partir das 18h. "Sempre tive o hábito de registrar fatos importantes e significativos que ocorriam no meu trabalho. Depois, descobri que eles faziam parte da história", adiantou Jack.