Correio Talks: evento debate futuro econômico do DF

CB Correio Braziliense

A capital da República se consolida como um mercado estratégico e promissor. Ao longo de 60 anos, desde a inauguração, o potencial de oportunidades se multiplicou.

Mas o desafio continua: superar, ousar, prosperar, mesmo diante da grave crise provocada pela pandemia. É preciso incentivar o desenvolvimento econômico sustentável do DF. Construir caminhos e soluções. E será isso que vamos debater no próximo Correio Talks, na quarta-feira , das 15h às 17h. O evento será transmitido pelas redes sociais do Correio Braziliense. Entre os convidados, representantes do legislativo local, do GDF e do setor produtivo.