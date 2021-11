FILAS E TRANSPORTE LOTADO

CB Correio Braziliense

A auxiliar administrativa Damaris Portela, 40 anos, moradora do Gama, entrou em contato com a coluna Grita Geral para fazer uma reclamação sobre as filas no terminal de ônibus do Gama, e a luta enfrentada diariamente com o transporte público lotado. "As filas no BRT são insuportáveis. As linhas 2206 e 2208 têm filas gigantescas. Não há mais horários de ônibus articulados para estas linhas. Do primeiro ao último horário, todos os ônibus estão lotados. É um tremendo descaso", desabafa.

Em resposta, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) informou que as linhas 2206 e 2208 estão programadas para fazer, juntas, 54 viagens de segunda a sábado, do Terminal do BRT do Gama para a W3 Norte e para o Setor de Indústrias Gráficas (SIG), respectivamente. Não houve mudanças recentes nessas linhas, seja de horários ou de tecnologia dos ônibus. A Semob disse que, de toda forma, servidores da pasta vão fazer, nos próximos dias, visitas técnicas ao local para verificar as melhorias que podem ser implantadas na operação nas linhas do BRT. Caso os horários estejam sendo descumpridos, a Semob orienta a fazer a manifestação na ouvidoria do GDF, pelo site www.ouv.df.gov.br ou pelo 162. É importante disponibilizar o máximo de detalhes, como número da linha, horário e data do ocorrido. A Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle (Sufisa) é acionada para verificar as manifestações e, caso comprovada a irregularidade, autua as empresas com multas.