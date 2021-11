TAPA BURACO

CB Correio Braziliense

O corretor de imóveis Marcos Guilherme, 55 anos, morador de Arniqueiras, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar de um serviço realizado pela CAESB há cerca de dois meses. Segundo ele, o procedimento acabou provocando um problema no asfalto em frente à garagem de sua casa. "Preciso que tapem este buraco. Com o tempo de chuvas chegando, tenho medo de arrancar ainda mais o asfalto e acabar ficando difícil de sair de casa", pontua. O endereço citado pelo reclamante fica localizado na SHVG CH 2 Conjunto D, em Arniqueiras.

Em resposta, a Caesb, por meio de sua Ouvidoria, informou que uma equipe técnica foi encaminhada ao local indicado pelo leitor para verificar a situação e, após vistoria na área, constatou que os serviços realizados no lote 10A do conjunto informado não se relacionam à presente reclamação. Salientamos que foi executada manutenção corretiva no ramal predial de água do referido imóvel e não havia pavimentação no local onde houve o reparo da tubulação, portanto, este desgaste do asfalto não é de responsabilidade da Companhia.