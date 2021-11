» Destaques

CB Correio Braziliense

Campanha de natal

Sob o lema "um Brasil que se alimenta e outro que não", a Legião da Boa Vontade (LBV) promove a sua tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, com o objetivo de fortalecer esse espírito de Solidariedade e angariar doações em prol de quem mais precisa. A LBV tem o objetivo de distribuir cestas de alimentos em 226 cidades brasileiras no mês de dezembro. Para ajudar, acesse o site www.lbv.org.br, faça doações via transferência bancária pelo PIX: e-mail: pix@lbv.org.br ou leve sua doação na LBV: consulte www.lbv.org/enderecos. Informe-se pelo telefone: 0800 055 50 99. Acompanhe as ações realizadas pela Legião da Boa Vontade nas redes sociais, pelo endereço @LBVBrasil no Facebook

e no Instagram.

Oficina gratuita

Atrizes, atores, diretoras, diretores e interessados em conhecer mais sobre atuação no cinema e TV podem se inscrever na sexta edição da Oficina Presença, criada e ministrada pelo ator João Campos. Realizada pela Peixa Produções, a oficina está com inscrições abertas até 19 de novembro e tem vagas limitadas. Para mais informações e inscrições: anapaula@peixaproducoes.art.br.